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Лионель Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони может возглавить «Барселону».

Месси дал совет, кого выбрать на пост нового тренера для «Барселоны»
© ТАСС

Как сообщает Todofichajes, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лично посоветовал руководству каталонского клуба обратить внимание на кандидатуру Скалони.

Напомним, решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Специалист возглавил национальную команду Аргентины в 2018 году. В 2021-м под его руководством «альбиселесте» выиграла Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу.

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