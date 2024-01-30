Месси дал совет, кого выбрать на пост нового тренера для «Барселоны»

Напомним, решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Специалист возглавил национальную команду Аргентины в 2018 году. В 2021-м под его руководством «альбиселесте» выиграла Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу.