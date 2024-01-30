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«Байер» попытается приобрести Асенсио до конца зимнего трансферного окна

«Байер» надеется оформить трансфер вингера «ПСЖ» Марко Асенсио до закрытия текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

«Байер» попытается приобрести Асенсио до конца зимнего трансферного окна
© globallookpress.com

По информации источника, стороны уже успели провести первую стадию переговоров. Игрок настроен решительно и хочет сменить команду, чтобы получить в новом клубе больше игрового времени.

Асенсио перешёл в «ПСЖ» из «Реала» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне вингер провёл за парижан 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за парижан 12 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

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Патрик Бергер
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