Сычев стал президентом «Иртыша»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев назначен на должность президента футбольного клуба «Иртыш». Об этом сообщил Министр спорта Омской области Иван Колесник.

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Сычев родился в Омске в 1971 году. Президентом «Иртыша» в прошлом был и отец Дмитрия — Евгений Сычев. Он занимал эту должность с 2003 по 2008 год.

Дмитрий объявил о завершении игровой карьеры в 2019 году. За время выступления в составе «Локомотива» он выигрывал чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны. Кроме того, Сычев является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

Первым клубом в карьере Сычева было омское «Динамо», за которое он выступал в составе молодежной команды с 1993 по 1998 год.