Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»

Месси посоветовал "Барселоне" Скалони на пост тренера команды
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лично посоветовал руководству «Барселоны» обратить внимание на кандидатуру Лионеля Скалони на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Todofichajes.
Месси и Скалони вместе работают в сборной Аргентины. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира в 2022 году, в финале взяв верх над французами в серии пенальти. Сообщалось, что между игроком и тренером по ходу отбора чемпионата мира 2026 года возник конфликт.
В январе 2024 года главный тренер «Барселоны» Хави сообщил о своем уходе из клуба по окончании сезона-2023/24. В чемпионате Испании каталонцы после 21 тура, набрав 44 очка, делят третье место с мадридским «Атлетико». На 10 очков больше у идущего вторым «Реала». Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Жирона» (55 очков).
В этом сезоне подопечные Хави уступили в финале Суперкубка Испании «Реалу» со счетом 1:4. В четвертьфинале Кубка страны «Барселона» проиграла «Атлетику» со счетом 2:4.
«Барселона» в феврале 2024 года сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 команда встретится с «Наполи».