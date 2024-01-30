Воспитанник «Спартака» заявил, что им интересовался «Ливерпуль»

Воспитанник «Спартака» Руденко заявил, что им интересовался «Ливерпуль»
Воспитанник «Спартака» Александр Руденко сообщил об интересе к нему со стороны «Ливерпуля».
«Знал ли, что в 2017 году мной заинтересовались скауты «Ливерпуля»? Да, я знал. У меня было много вариантов. Я общался с моим представителем. Он говорил, что на него выходили порядка 20 клубов. Но ни до какой конкретики не доходило. Мне было 17-18 лет. И хочется, и колется. Я не знал языка. И мы приняли решение продлить контракт в «Спартаке». Мне обещали, что я поеду на сборы. Но так получилось, что я туда не поехал. Просто продлил контракт и работал со «Спартаком-2», – приводит слова Руденко «РБ Спорт».
Руденко является воспитанником академии «Спартака». Футболист покинул московский клуб в феврале 2022 года на правах свободного агента.
Сейчас нападающий выступает за «Химки». Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 800 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 19 матчах «Химок», забил семь голов и сделал три результативные передачи, проведя на поле в общей сложности 1190 минут.
После 20 туров «Химки» занимают 2-е место в Первой лиге с 36 очками. Лидирует «Динамо» Махачкала 37 очками.