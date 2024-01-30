Воспитанник «Спартака» заявил, что им интересовался «Ливерпуль»

«Знал ли, что в 2017 году мной заинтересовались скауты «Ливерпуля»? Да, я знал. У меня было много вариантов. Я общался с моим представителем. Он говорил, что на него выходили порядка 20 клубов. Но ни до какой конкретики не доходило. Мне было 17-18 лет. И хочется, и колется. Я не знал языка. И мы приняли решение продлить контракт в «Спартаке». Мне обещали, что я поеду на сборы. Но так получилось, что я туда не поехал. Просто продлил контракт и работал со «Спартаком-2», – приводит слова Руденко «РБ Спорт».