Игроки "Крыльев советов" приехали на сборы с лишним весом

«У некоторых игроков была небольшая прибавка в весе. Мы померили всей команде процент жира в организме, доложили всем, в том числе и тренерскому штабу. Надеемся на профессионализм футболистов, что на втором сборе всё будет в порядке. По фамилиям не буду говорить. Проценты жира небольшие. Мы держим норму до 11%. Там такие превышения, которые подлежат коррекции. Нет такого, что доставляло бы серьёзные проблемы и вынуждало снимать с нагрузок», — передаёт слова Артамонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.