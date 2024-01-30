Ветеран ПСЖ: нынешнее руководство не уважает историю клуба

«Я разочарован, потому что в «ПСЖ» нет признания ветеранов клуба. Я это понял окончательно, когда мне отказали во вручении ордена во время матча с «Миланом» в Лиги чемпионов. Это очень грустно.



В «ПСЖ» недостаточно уважают людей, которые преданно служили, достойно носили футболку своего клуба. В Испании, Италии и Германии команды намного чаще обращаются к своим бывшим игрокам. Но во Франции, и не только в «ПСЖ», ветеранов зачастую игнорируют.



Старейшины клубы хотят уважения не для того, чтобы захватить власть, а для того, чтобы приносить пользу и напоминать о прошлом, о насыщенной истории команды», — приводит слова Фернандеса RMC Sport.