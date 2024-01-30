Гендир «Иркутска» раскритиковал «Газпром»

«Вообще, у меня была идея: хорошо, если какая-то госкорпорация возьмет полностью Вторую лигу. Это большое подспорье. А сейчас получается, что «Газпром» кучу денег выделяет, чтобы быть титульником на стадионе «Бешикташа». Понимаю, там свои интересы, но вы выделите хотя бы по 20 млн рублей на каждый клуб Второй лиги. Ну это же круто будет?



Грустно, весь газ отсюда идет в Китай, а когда я прихожу в «Газпром» или другую компанию, спрашиваю: «Ребят, помогите. Дайте 20 млн на команду». – «Нам это неинтересно». Ну вы же качаете отсюда, почему где-то вкладываетесь, а у нас нет? По сути, это ведь общий газ, а мечты сбываются только у вас», — рассказал Роман Городничев.