«Атлетико» планирует подписать экс-защитника «Арсенала»

Центральный защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста до конца текущего трансферного окна может перебраться в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «матрасников» в последние несколько дней работают над возможным подписанием бразильца на правах свободного агента. Паулиста уведомил «Валенсию», что хотел бы досрочно расторгнуть трудовое соглашение.

Отмечается, что ещё одним кандидатом на переход в «Атлетико» является защитник «Челси» Трево Чалоба. Однако данный вариант рассматривает мадридцами в качестве плана Б, так как англичанин будет стоить больше € 30 млн.

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