Экс-защитник "Ахмата" рассказал о дедовщине в армии

«Сталкивался ли с дедовщиной в армии? Конечно. Нас, духов, часто загоняли в сушилку и хреначили толпой. Били по телу — лицо не трогали, чтобы было не видно следов. Это было нормально. В основном прилетало за какие-то косяки, но бывало и просто так дрались — рота на роту, чтобы выплеснуть эмоции. Тяжело целый год находится рядом с одними и теми же людьми. С такими мероприятиями интересней (смеется)», — приводит слова Быстрова Sport24.