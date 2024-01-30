Экс-игрок «Алании»: людей в тюрьме инвалидами делали. Меня в карцер сажали

«Ходил по камере — шесть метров туда, шесть метров обратно. Слушал радио, читал газеты. Эти же негодяи даже телевизор заключённым не давали.



В камере было шесть человек. По разным статьям люди сидели. Были и с тяжёлыми статьями — покушение на убийство, разбой, экономические преступления. Надзиратели знали, что я футболист. Иногда делали поблажки, а иногда в карцер сажали. За шум. Формально за шум.



Экстремальных ситуаций у меня лично не было. Но других людей там очень сильно били. Просто так. Некоторые инвалидами становились», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.