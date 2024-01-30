Российская команда выиграла турнир по зимнему футболу в Китае

Российские спортсмены на северо-востоке Китая одержали победу в международных соревнованиях по зимнему футболу среди команд, представлявших государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило генеральное консульство РФ в городе Харбин.

Как уточняется в телеграм-канале дипломатической миссии, состязания проходили в Харбине 26-30 января. В них приняли участие две команды из Приморья. Одна из них, "Урса", обыграла соперников из Китая, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана, завоевав чемпионский кубок.