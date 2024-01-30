«Сочи» объявил о расторжении контракта с Лукой Джорджевичем

«Нападающий Лука Джорджевич покидает футбольный клуб «Сочи». Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Джорджевич перешёл в нашу команду осенью 2022 года. Свои первые голы за «Сочи» забил в марте 2023 года в ворота ЦСКА, оформив сразу дубль», — сообщает пресс-служба клуба.