Южная Корея в серии пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии

Южная Корея победила Саудовскую Аравию по пенальти, отыгравшись на 90+9 минуте
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи переиграла сборную Саудовской Аравии в серии 11-метровых. Сборная Южной Кореи вышла в четвертьфинал Кубка Азии, одолев в серии пенальти сборную Саудовской Аравии. Подопечные Роберто Манчини открыли счет в матче благодаря голу нападающего Абдуллы Радифа на 46-й минуте. На 9-й компенсированной минуте кореец Чжо Гю Сон сравнял счет и перевел игру в овертайм.
В дополнительных таймах голов забито не было, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты сборной Южной Кореи. Голкипер Чжо Хен У отразил два удара с "точки" и принес своей команде победу.
В четвертьфинале Южная Корея сыграет против команды Австралии 2-го февраля.
30 января 2024, 19:00Саудовская Аравия 1:1 Южная КореяГолы:
46, Радиф - 90+9, Чжо Гю Сон.
Счет в серии пенальти: 2 - 4