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Южная Корея победила Саудовскую Аравию по пенальти, отыгравшись на 90+9 минуте

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи переиграла сборную Саудовской Аравии в серии 11-метровых. Сборная Южной Кореи вышла в четвертьфинал Кубка Азии, одолев в серии пенальти сборную Саудовской Аравии. Подопечные Роберто Манчини открыли счет в матче благодаря голу нападающего Абдуллы Радифа на 46-й минуте. На 9-й компенсированной минуте кореец Чжо Гю Сон сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Южная Корея в серии пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии
© Rusfootball

В дополнительных таймах голов забито не было, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты сборной Южной Кореи. Голкипер Чжо Хен У отразил два удара с "точки" и принес своей команде победу.

В четвертьфинале Южная Корея сыграет против команды Австралии 2-го февраля.

30 января 2024, 19:00Саудовская Аравия 1:1 Южная КореяГолы:

46, Радиф - 90+9, Чжо Гю Сон.

Счет в серии пенальти: 2 - 4

Футбол
Роберто Манчини