Южная Корея в серии пенальти обыграла Саудовскую Аравию и прошла в 1/4 финала Кубка Азии

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи переиграла сборную Саудовской Аравии в серии 11-метровых. Сборная Южной Кореи вышла в четвертьфинал Кубка Азии, одолев в серии пенальти сборную Саудовской Аравии. Подопечные Роберто Манчини открыли счет в матче благодаря голу нападающего Абдуллы Радифа на 46-й минуте. На 9-й компенсированной минуте кореец Чжо Гю Сон сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительных таймах голов забито не было, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты сборной Южной Кореи. Голкипер Чжо Хен У отразил два удара с "точки" и принес своей команде победу.