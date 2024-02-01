«Локомотив» объявил о подписании защитника Ньямси

Ньямси 27 лет, он выступал за "Страсбур" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел в составе команды 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. До этого игрок выступал за "Ренн", с которым выиграл Кубок Франции в сезоне-2018/19.