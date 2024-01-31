Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко поссорился с одноклубником Беном Уайтом после матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Daily Mail.

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Англичанин на поле на повышенных тонах начал высказывать претензии украинцу из-за пропущенного в концовке встречи гола, а тот ответил. Возможную потасовку предотвратил главный тренер «канониров» Микель Артета. Он успокоил обоих игроков.

«Мне это нравится, они требуют друг от друга большего. Они недовольны тем, как пропустили мяч, и пытаются решить эту проблему», — заявил Артета.