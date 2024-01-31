Африканские футболисты умирают на поле в 6 раз чаще других

Почему у них такое слабое сердце? 26 из 64 футболистов, умерших за последние 10 лет, являются выходцами из африканских стран.

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В январе 2022 года медперсонал сборной Габона запретил нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу участвовать в матче Кубка Африки с Ганой. При осмотре у форварда обнаружили проблемы с сердцем – после того как он переболел коронавирусом. Сейчас с габонцем всё в порядке, но такая мера предосторожности со стороны африканских кардиологов неслучайна – слишком уж часто футболисты с этого континента гибнут во время матчей.

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На Кубке Африки — 2024 в составе сборной Замбии отсутствует полузащитник Энок Мвепу – полтора года назад у капитана «медных пуль» диагностировали потенциально смертельное наследственное заболевание сердца. Лидеру «Брайтона» запретили играть в футбол из-за риска фатального сердечно-сосудистого осложнения. Подобных случаев среди африканских игроков множество.

За последние четыре года только в Кот-д’Ивуаре умерли три футболиста

В отличие от 25-летнего Мвепу, который успел кое-что заработать за недолгую карьеру в Европе («Брайтон» устроил его тренером в молодёжной команде), большинство других африканских игроков со схожими проблемами вынуждены продолжать выступления. Два месяца назад трагедия произошла в Албании – бывший игрок сборной Ганы Рафаэль Двамена во время одного из матчей потерял сознание и умер. Первые сложности с сердцем у африканца возникли ещё в 2020 году, после чего его клуб «Цюрих» настоял на имплантации игроку дефибриллятора – год спустя это спасло жизнь африканцу в матче Кубка Австрии.

Врачи рекомендовали Двамене завершить карьеру, но он не только пренебрёг рекомендациями, но и удалил дефибриллятор. «Не доверяю этой технологии. Весь риск беру на себя. Если что-то произойдёт, это будет моя вина», – говорил ганец в интервью 20 Minuten. В итоге халатность обернулась смертью 28-летнего спортсмена. Сегодня с такой же штукой в сердце бегает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен, потерявший сознание и переживший клиническую смерть во время игры за Данию на Евро-2020.

К сожалению, Двамена оказался не единственным африканцем, погибшим на поле в прошлом году. В марте в поединке высшего дивизиона чемпионата Кот-д’Ивуара (страны-хозяйки нынешнего Кубка Африки) скончался защитник «Расинг Абиджан» Мустафа Силла. Как и Двамена, 21-летний Силла осознавал, что рискует жизнью, выходя на поле, поскольку ещё в 2022 году врачи выявили у него сердечную патологию.

Начиная с 2019 года смерть Силлы стала уже третьей среди футболистов в Кот-д'Ивуаре, что побудило бывшего капитана ивуарийской сборной Дидье Дрогба обратиться к общественности. «Творится что-то ужасное. Три смерти в ивуарийской профессиональной лиге менее чем за четыре года… Когда будут обязательные медицинские осмотры для профессиональных игроков? Анализ крови, ЭКГ, стресс-тесты?» – ставит вопрос ребром Дрогба.

Вторит ему и другой бывший игрок «Челси» и сборной Камеруна Жереми Нжитап: «Я провёл много сезонов в Европе и знаю, что при подписании контракта игроки проходят жёсткий медицинский контроль. Мы должны реализовать это здесь, в Африке». Жереми знает, о чём говорит – в 2003 году он потерял своего близкого товарища по команде Марк-Вивьена Фоэ, скончавшегося во время матча Кубка конфедераций между Камеруном и Колумбией. Есть потеря и среди близких друзей Дрогба – в 2017-м упал в обморок на тренировке и умер бывший полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте, который знал о своих проблемах с сердцем более года.

Вероятность умереть во время матча у темнокожего игрока в шесть раз выше, чем у белого

Одной из основных проблем является то, что африканцы, как полагает ряд специалистов, более восприимчивы к сердечным проблемам при физических нагрузках, чем представители других континентов. Согласно исследованию Global Sports, 26 из 64 игроков, умерших за последние 10 лет, являются выходцами из африканских стран. Это почти 40%. По оценкам ФИФА, в командах по всему миру играет около 265 млн человек и 17% из них – в Африке. Таким образом, хотя африканцы составляют 17% футболистов мира, на их долю приходится почти 40% известных случаев смерти. Это очень высокий показатель. Основной причиной смерти футболистов на поле была внезапная сердечная смерть, особенно это касалось африканских игроков, поскольку 25 из 26 умерли по этой причине.

«Я не удивлён таким показателям среди африканских игроков, – отмечает профессор спортивной кардиологии университета Святого Георгия в Лондоне Санджай Шарма. – К тому же недавнее исследование спортсменов Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) показало, что внезапная смерть из-за проблем с сердцем среди чернокожих баскетболистов встречается примерно в три раза чаще, чем среди белых игроков».

В 2023 году от остановки сердца во время тренировки едва не умер 18-летний сын звезды НБА Леброна Джеймса Бронни.

Также показательно исследование, проведённое Футбольной ассоциацией Великобритании в 2022 году. Оно констатирует, что уровень смертности среди белых футболистов в этой выборке составляет один случай на 25 тысяч, а среди чернокожих игроков – один на 4 тысячи. Другими словами, вероятность умереть у темнокожего игрока примерно в шесть раз выше, чем у белого.

«Точные причины не ясны, – разводит руками Шарма. – Но данные, которые я рассмотрел, позволяют предположить, что чернокожие спортсмены чаще страдают от остановки сердца, потому что стенка левой половины утолщается больше, чем у игроков других национальностей. Это может быть ситуация, вызывающая аномальные нарушения, которые могут привести к внезапной смерти. Ситуация может усугубляться повышенным кровяным давлением во время физических упражнений».

Другой основной проблемой является отказ некоторых игроков с проблемами сердца прислушаться к медицинским советам.

«Этот разговор никогда не бывает лёгким, потому что кто-то занимается этой работой уже 10-15 лет, а теперь вы сказали ему: «Послушай, ты больше так играть не можешь, тебе нужно составить план Б, – рассказывает южноафриканский кардиолог Лервасен Пиллэй, советовавший многим футболистам уйти из спорта из-за проблем с сердцем. – Но большинство игроков к 25 годам не разработали такой план, и разговор часто сводится к конкретному вопросу: «Что я буду делать, если перестану играть в футбол?» У меня самого сердце замирает, когда я вижу, что такие игроки выходят на поле в стартовом составе».

В 2020 году во время смерти нигерийского футболиста на стадионе не было даже медсестры

Пиллэй признался, что один из его пациентов умер через два года после того, как не прислушался к рекомендации завершить карьеру. Но главной ошибкой футболиста следует считать даже не желание продолжить играть, а пренебрежение мерами предосторожности. Он не установил дефибриллятор, а на стадионе отсутствовала машина скорой помощи. Бывший клуб Двамены «Цюрих» предпринял все возможные действия в отношении безопасности игрока, но большинство клубов считают это делом самих футболистов.

К примеру, в 2020 году по этой причине умер нигерийский футболист Чинем Мартинс – на стадионе не оказалось даже медсестры. Сегодня Конфедерация африканского футбола (КАФ), стремясь сократить количество трагических инцидентов, проводит обязательные тесты перед крупными международными турнирами. ФИФА рекомендует каждой школе, клубу и организации, занимающейся футболом, иметь план действий в чрезвычайной ситуации, чтобы оказать помощь потерявшему сознание игроку. После смерти Силлы его сестра Бинту рассказала, что медицинская помощь оказывалась на очень низком уровне.

В отличие от матчей ивуарийской лиги, на Кубке Африки — 2024 осуществляется обширная медицинская поддержка: помимо любой помощи в связи с травмами на поле, на стадионах дежурят машины скорой помощи, вертолёты, а близлежащие больницы находятся в режиме ожидания.