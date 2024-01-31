«Локомотив» объявил о подписании Хамулича из «Тулузы»

Хамуличу 23 года, он выступал за "Тулузу" с января 2023, но в июле был отправлен в аренду в нидерландский "Витесс". За нидерландский клуб нападающий провел 13 матчей и отдал 1 голевую передачу. Также в его активе 6 игр за сборную Боснии и Герцеговины, он дебютировал на национальную команду в июне 2023 года в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. - ТАСС