«Барселона» рассматривает Франка Райкарда в числе кандидатов на замену Хави.

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По информации Marca, Жоан Лапорта связывался с Райкардом. Кроме того, Жоан Лапорта хочет видеть Марко ван Бастена ассистентом главного тренера «блауграны». Отмечается, что Райкард не планирует возобновлять тренерскую карьеру, но не исключает этого.

Райкард тренировал «Барселону» с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и завоевали Лигу чемпионов.