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Игорь Денисов стал тренером в академии московского «Торпедо»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов вошел в тренерский штаб академии московского «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.

Игорь Денисов стал тренером в академии московского «Торпедо»
© ФК «Локомотив»

Денисов будет тренировать команду академии «Торпедо» 2011 года.

Денисов в период футбольной карьеры также выступал за «Анжи», московское «Динамо» и «Локомотив», завершил карьеру в мае 2019 года в 35 лет. Он является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА в составе «Зенита». В активе игрока 54 матча за сборную России.

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