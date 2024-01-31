Игорь Денисов стал тренером в академии московского «Торпедо»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов вошел в тренерский штаб академии московского «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.
Денисов будет тренировать команду академии «Торпедо» 2011 года.
Денисов в период футбольной карьеры также выступал за «Анжи», московское «Динамо» и «Локомотив», завершил карьеру в мае 2019 года в 35 лет. Он является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка. Также он побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА в составе «Зенита». В активе игрока 54 матча за сборную России.