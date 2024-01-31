«Атлетико» подписал контракт с экс‑защитником «Арсенала» и «Валенсии»

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Габриэлом Паулистой .

С 2017 года бразилец выступал за «Валенсию», в среду 33 летний игрок расторг контракт и перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. Соглашение Паулисты с мадридским клубом рассчитано до конца текущего сезона.