Грандиозный скандал: российский клуб ушел с поля в финале медиатурнира

Наши команды заняли призовые места, но футбол отошёл на второй план.

Медиалига в Казахстане — самобытный международный турнир для блогерских команд. По уровню организации и футбола он значительно уступает российскому аналогу, зато в плане трэша и скандалов там всегда есть на что посмотреть. Изюминкой казахстанской МФЛ в 2024 году стало приглашение двух российских грандов — «Амкала» и 2DROTS. Также в турнире принимали участие четыре местные команды и по одному представителю Беларуси и Кыргызстана. Однако в основном скандалы окружали медиаклубы из России.

Участники были поделены на две группы по четыре команды. Жеребьёвка развела россиян по разным квартетам. Разумеется, это было сделано с целью оставить главное дерби медиафутбола на финал или хотя бы полуфинал.

«Амкал» выиграл все три матча в своей группе, забив 10 голов и пропустив три. Команда под руководством Сослана Гатагова вышла в плей-офф с первого места. 2DROTS шли не менее уверенно, но в последнем матче группового этапа оступились, пропустив два мяча в компенсированное время. «Самураи» набрали шесть очков с разницей голов «+8» (10 забито, два пропущено) и заняли второе место в группе.

Таким образом, турнирные расклады свели принципиальных соперников из России на стадии полуфинала. Матч за путёвку в финал получился жарким и полностью оправдал статус главного дерби медиафутбола. По ходу игры «Амкал» создавал больше остроты у чужих ворот, однако подводила реализация. А вот 2DROTS своим моментом воспользовались, причём победный гол был забит красиво — пяткой в дальний угол — 1:0.

«Амкал» получил право сыграть лишь в матче за третье место, где без особых проблем разобрался с командой Aiqyn (2:0) и завоевал бронзовые медали. А вот 2DROTS в финале ожидало противостояние с SD Family. Это самая популярная медийная команда Казахстана, которую основал местный экс-футболист Дидар Сыдыкбек (он же организовал и сам турнир). На групповом этапе «самураи» уже проигрывали SD Family (1:2), поэтому настрой на реванш был сумасшедший.

В первом тайме 2DROTS владели инициативой и выглядели интереснее соперника. Футболисты Дмитрия Кузнецова создали несколько неплохих моментов, но реализовать их не удалось. SD Family опасно огрызнулся в концовке тайма — форварду не хватило считаных сантиметров, чтобы замкнуть прострел в пустые ворота. А в центре внимания уже традиционно для этого турнира оказался арбитр. Cудья с полной уверенностью заявил, что в футболе не существует отложенных жёлтых карточек. Игроки 2DROTS восприняли услышанное с ироничной улыбкой. Это оказалось лишь началом судейского перформанса.

Во втором тайме игра была равна, но в заключительной четверти встречи произошёл грандиозный скандал! Судья в спорном моменте назначил пенальти в ворота 2DROTS. Капитан команды выбивал мяч из своей штрафной, попал в соперника, и получился отскок в руку. Арбитр был непреклонен: любая рука в штрафной — пенальти. Однако тренер «самураев» Дмитрий Кузнецов пытался объяснить, что не каждое попадание в руку должно наказываться. Как таковой игры рукой у футболиста 2DROTS действительно не было. Мяч отскочил рикошетом с маленького расстояния, а рука была в естественном положении. По современным правилам футбола это не пенальти.

Интересно, что даже после просмотра VAR арбитр оставил своё решение в силе — пенальти! После этого тренерский штаб 2DROTS на эмоциях увёл команду с поля, а Кузнецов в сердцах крикнул: «Надо было сразу кубок им отдать!» Специалист открыто намекнул на предвзятое судейство в пользу организаторов турнира. При этом со стороны штаба SD Family начали поступать предложения лишить российский медиаклуб гонорара за участие в турнире.

Пауза в матче затянулась на полчаса. Организаторы вели переговоры с представителями 2DROTS в попытках урегулировать ситуацию. Получилось! «Самураи» вернулись на поле. Несправедливое решение арбитра приняли все, кроме Дмитрия Кузнецова — он принципиально остался в раздевалке.

«Игра возобновляется ради фанатов. А так, это цирк! Не думаю, что мы ещё вернёмся сюда, всё понятно предельно. Попрощаемся с местными болельщиками».



Никита Панасюк, президент 2DROTS