Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче

Встреча состоялась в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 7:2 в пользу российской сборной. В составе победителей дубль оформил Егор Ремизов, также отличились Артём Волошин, Станислав Кошарный, Амадиус Виноградов, Андрей Новиков и Фёдор Земсков.