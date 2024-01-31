$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу уверенно переиграла команду ОАЭ в товарищеском матче.

Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче
© Чемпионат.com

Встреча состоялась в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 7:2 в пользу российской сборной. В составе победителей дубль оформил Егор Ремизов, также отличились Артём Волошин, Станислав Кошарный, Амадиус Виноградов, Андрей Новиков и Фёдор Земсков.

Ещё один матч сборной России с ОАЭ состоится в пятницу, 2 февраля. Учебно тренировочный сбор российской команды в Дубае стартовал 26 января.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги прошлого года.

Футбол
Федор Земсков
Михаил Лихачев
Андрей Новиков
СБОРНАЯ РОССИИ
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости