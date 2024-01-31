Сборная России по пляжному футболу обыграла ОАЭ в товарищеском матче
Сборная России по пляжному футболу уверенно переиграла команду ОАЭ в товарищеском матче.
Встреча состоялась в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 7:2 в пользу российской сборной. В составе победителей дубль оформил Егор Ремизов, также отличились Артём Волошин, Станислав Кошарный, Амадиус Виноградов, Андрей Новиков и Фёдор Земсков.
Ещё один матч сборной России с ОАЭ состоится в пятницу, 2 февраля. Учебно тренировочный сбор российской команды в Дубае стартовал 26 января.
Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги прошлого года.
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