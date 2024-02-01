Модрич не будет продлевать контракт с «Реалом»

Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Луки в € 10 млн. Напомним, Модрич является обладателем «Золотого мяча». Хорват получил данную награду в 2018 году.

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек провёл 16 матчей в рамках чемпионата Испании, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. «Реал» после 21 тура Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка при матче в запасе.