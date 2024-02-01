Покинувший «Сочи» сербский футболист перешел в «Тобол»

Покинувший «Сочи» футболист Миладинович перешел в «Тобол»
Сербский защитник Иван Миладинович подписал контракт с «Тоболом», сообщает пресс служба казахстанского клуба.
Срок соглашения с 29 летним футболистом не называется.
В январе «Сочи» объявил о расторжении контракта с Миладиновичем, который выступал за команду с 2018 года. В сезоне 2021/22 защитник играл за нижегородский «Пари НН» на правах аренды. Всего серб провел за «Сочи» 116 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
«Тобол» в сезоне 2023 занял восьмое место в чемпионате Казахстана и завоевал Кубок страны.