Покинувший «Сочи» сербский футболист перешел в «Тобол»

В январе «Сочи» объявил о расторжении контракта с Миладиновичем, который выступал за команду с 2018 года. В сезоне 2021/22 защитник играл за нижегородский «Пари НН» на правах аренды. Всего серб провел за «Сочи» 116 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.