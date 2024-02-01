Погребняк, Горшков и Радченко сыграют за «Зенит» на Кубке легенд
Обладатели Кубка УЕФА Павел Погребняк и Александр Горшков вошли в состав санкт петербургского «Зенита» на Кубок легенд, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе турнира.
Кубок легенд пройдет в Москве в «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут «Легенды ЦСКА», «Легенды «Локомотива», «Легенды «Спартака», «Легенды «Динамо», сборная Мира и «Легенды «Зенита».
Полностью состав «сине бело голубых» выглядит следующим образом:
вратарь — Александр Макаров;
полевые игроки — Павел Погребняк, Валерий Цветков, Александр Горшков, Дмитрий Радченко, Денис Угаров, Евгений Тарасов, Игорь Зазулин, Андрей Плетнев, Константин Коноплев, Константин Лобов.
Тренеры: Сергей Колесников и Артем Пышкин.