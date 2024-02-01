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Погребняк, Горшков и Радченко сыграют за «Зенит» на Кубке легенд

Обладатели Кубка УЕФА Павел Погребняк и Александр Горшков вошли в состав санкт петербургского «Зенита» на Кубок легенд, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе турнира.

Погребняк, Горшков и Радченко сыграют за «Зенит» на Кубке легенд
© Матч ТВ

Кубок легенд пройдет в Москве в «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут «Легенды ЦСКА», «Легенды «Локомотива», «Легенды «Спартака», «Легенды «Динамо», сборная Мира и «Легенды «Зенита».

Полностью состав «сине бело голубых» выглядит следующим образом:

вратарьАлександр Макаров;

полевые игроки — Павел Погребняк, Валерий Цветков, Александр Горшков, Дмитрий Радченко, Денис Угаров, Евгений Тарасов, Игорь Зазулин, Андрей Плетнев, Константин Коноплев, Константин Лобов.

Тренеры: Сергей Колесников и Артем Пышкин.

Футбол
Константин Коноплев
Андрей Плетнев
Валерий Цветков
Денис Угаров
Дмитрий Радченко
Константин Лобов
Евгений Тарасов
Павел Погребняк
Сергей Колесников
Александр Горшков
Александр Макаров
Динамо
УЕФА
Зенит
Спартак