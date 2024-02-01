Погребняк, Горшков и Радченко сыграют за «Зенит» на Кубке легенд

Обладатели Кубка УЕФА Павел Погребняк и Александр Горшков вошли в состав санкт петербургского «Зенита» на Кубок легенд, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе турнира.

Кубок легенд пройдет в Москве в «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут «Легенды ЦСКА», «Легенды «Локомотива», «Легенды «Спартака», «Легенды «Динамо», сборная Мира и «Легенды «Зенита».