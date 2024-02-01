Футболисты «Зенита» прибыли в Катар, где примут участие в Кубке Равноправия

Футболисты санкт петербургского «Зенита» прилетели в Катар, где сыграют на турнире Кубок Равноправия, сообщает пресс служба российского клуба.

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Турнир пройдет с 1 по 13 февраля. Соперниками команды Сергея Семака станут катарский «Аль Духаиль» (5 февраля), китайский «Шанхай Шеньхуа» (8 февраля) и бразильский «Сантос» (13 февраля).

Команды сыграют в один круг. Места команд будут определены по сумме очков, набранных во всех матчах.

Матчи Кубка Равноправия примет стадион имени шейха Джассима бин Хамада, который во время чемпионата мира 2022 использовался как тренировочная площадка сборной Франции.