«Факел» объявил об уходе нападающего

Воронежский «Факел» объявил о расставании с нападающим Александром Долговым . Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Долгов — воспитанник московского «Локомотива», за «Факел» нападающий играл с 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей с учётом всех соревнований, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.