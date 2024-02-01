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Нобоа сообщил, что приостановил процесс получения российского гражданства

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил «Матч ТВ», что приостановил процесс получения российского гражданства.

Нобоа сообщил, что приостановил процесс получения российского гражданства
© Матч ТВ

Нобоа покинул «Сочи» на прошлой неделе и подписал контракт с эквадорским «Эмелеком», где начинал карьеру.

— Пока не могу сказать, что будет с получением российского паспорта. Нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Хотел заняться этим вопросом сейчас, в феврале. Но пока не могу, так как уехал на родину. Этот вопрос я пока приостановил, — заявил 38 летний Нобоа «Матч ТВ».

Нобоа выступал в России с 2007 года, когда стал игроком казанского «Рубина». Позже хавбек выступал за московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит», за «Сочи» играл с 2019 года. Эквадорец трижды выиграл чемпионат страны (дважды — за «Рубин», один раз — «Зенит»), а также стал обладателем Суперкубка России в составе казанской команды. Нобоа в сезоне 2021/22 был признан лучшим футболистом РПЛ по версии Российского футбольного союза.

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