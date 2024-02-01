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Погребняк, Горшков и Радченко — в составе «Зенита» на Кубок легенд — 2024

Стало известно, каким будет состав санкт-петербургского «Зенита» на Кубке легенд — 2024.

Погребняк, Горшков и Радченко — в составе «Зенита» на Кубок легенд-2024
© Чемпионат.com

Вратарь: Александр Макаров

Полевые игроки: Павел Погребняк, Валерий Цветков, Александр Горшков, Дмитрий Радченко, Денис Угаров, Евгений Тарасов, Игорь Зазулин, Андрей Плетнёв, Константин Коноплёв и Константин Лобов.

Напомним, Кубок легенд пройдёт в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. В этом турнире примут участие сборная мира и команды легенд московских «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также санкт-петербургского «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. В первый игровой день (10 февраля, суббота) пройдут предварительные матчи в группах, во второй (11 февраля, воскресенье) – стыковые встречи за 1-2, 3-4 и 5-6 места. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд, в финале обыгравшая российскую команду.

Футбол
Константин Коноплев
Андрей Плетнев
Валерий Цветков
Денис Угаров
Дмитрий Радченко
Константин Лобов
Евгений Тарасов
Павел Погребняк
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