Алан Дзагоев присутствует на матче ЦСКА на сборах в Турции

Полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, стал в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне он провёл более 400 матчей, забил 89 мячей и сделал 95 результативных передач. В ноябре прошлого года Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года.