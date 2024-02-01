Алан Дзагоев присутствует на матче ЦСКА на сборах в Турции
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев посетил матч армейцев в рамках сбора в турецком Белеке, сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.
В четверг ЦСКА проводит встречу с «Андижаном» из Узбекистана.
Полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, стал в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне он провёл более 400 матчей, забил 89 мячей и сделал 95 результативных передач. В ноябре прошлого года Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзагоев пройдет тренерскую стажировку в самарских «Крыльях Советов».