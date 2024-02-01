Кристиан Нобоа приостановил получение российского паспорта

«Пока не могу сказать, что будет с получением российского паспорта. Нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Хотел заняться этим вопросом сейчас, в феврале. Но пока не могу, так как уехал на родину. Этот вопрос я пока приостановил», – заявил Нобоа. Sports.ru