Журналист рассказал о будущем Модрича

«Благодаря травмам молодых игроков, которых «Реал» сейчас считает более сильными, он играет больше, чем должен. Модрич знает, что играет чуть больше, чем ожидалось, и понимает, что его роль в этом составе становится вторичной.



Если поступит предложение из Саудовской Аравии или МЛС, он может уехать туда. Если предложения, которое его привлечёт, не будет, он может закончить сезон в «Реале», сыграть на Евро с Хорватией и завершить карьеру, – приводит слова Карреньо Cadena Ser.