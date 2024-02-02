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Модрич может завершить карьеру по окончании Евро-2024 — журналист Карреньо

Журналист Ману Карреньо рассказал о будущем полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, ссылаясь на свои источники.

Журналист рассказал о будущем Модрича
© globallookpress.com

«Благодаря травмам молодых игроков, которых «Реал» сейчас считает более сильными, он играет больше, чем должен. Модрич знает, что играет чуть больше, чем ожидалось, и понимает, что его роль в этом составе становится вторичной.

Если поступит предложение из Саудовской Аравии или МЛС, он может уехать туда. Если предложения, которое его привлечёт, не будет, он может закончить сезон в «Реале», сыграть на Евро с Хорватией и завершить карьеру, – приводит слова Карреньо Cadena Ser.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В нынешнем сезоне 38-летний хавбек провёл 16 матчей в рамках чемпионата Испании, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. «Реал» после 21 тура Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка при матче в запасе.

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