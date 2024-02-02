«Уотфорд» объявил о подписании грузинского полузащитника Георгия Чакветадзе
«Уотфорд» объявил о подписании полузащитника Георгия Чакветадзе из «Генка» за € 2,5 млн.
Первую часть текущего сезона грузин проводил в «Уотфорде» в рамках аренды. Английский клуб выкупил игрока. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Чакветадзе в € 2 млн.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
В «Генк» Чакветадзе перешел из «Динамо» (Тбилиси) в июне 2023 года. Сумма трансфера составила € 1,5 млн.
После 29 матчей «Уотфорд» занимает 9-е место в Чемпионшипе с 41 очком.
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