Экс-защитника сборной Боливии убили во время футбольного матча

По информации источника, по ходу игры 38-летний Хауреги подошёл к бровке, чтобы попить воды, в это время к нему подбежал мужчина, сделал шесть выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся в неизвестном направлении. Остановить злоумышленника никто не пытался. Серхио завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии Хауреги провёл 13 матчей, из которых девять — в рамках отбора на чемпионат мира. За национальную команду Серхио выступал с 2004 по 2005 год.