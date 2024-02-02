«Пари НН» расторг контракт с нападающим Кротовым

Футболист выступал за «ПАРИ НН» с 2022 года. Всего на счету Кротова 30 матчей за нижегородцев во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Первую часть нынешнего сезона нападающий провел на правах аренды в «Алании».