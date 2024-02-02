«Пари НН» расторг контракт с нападающим Кротовым

«ПАРИ НН» расторг контракт с Кротовым по обоюдному согласию сторон
Нападающий Вячеслав Кротов покинул «ПАРИ НН», сообщила пресс служба нижегородского клуба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Футболист выступал за «ПАРИ НН» с 2022 года. Всего на счету Кротова 30 матчей за нижегородцев во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Первую часть нынешнего сезона нападающий провел на правах аренды в «Алании».
Первый матч МИР РПЛ после возобновления сезона «ПАРИ НН» проведет 3 марта дома против воронежского «Факела». После 18 туров МИР РПЛ «ПАРИ НН» занимает девятое место с 24 очками.