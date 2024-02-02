Президент «Урала» назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба

«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно. Он хороший парень, много помог нашей команде. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, расстались в хороших отношениях. У нас со всеми игроками хорошие отношения», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.