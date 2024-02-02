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Президент «Урала» Иванов назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причины ухода нападающего Александра Юшина из екатеринбургского клуба.

Президент «Урала» назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба
© Чемпионат.com

«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно. Он хороший парень, много помог нашей команде. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, расстались в хороших отношениях. У нас со всеми игроками хорошие отношения», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Юшин провёл за «Урал» 19 матчей во всех турнирах (13 — в Российской Премьер-Лиге, шесть — в Кубке страны). На счету Александра один гол и одна результативная передача. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», «Калугу» и ряд других клубов из низших российских дивизионов.

Футбол
Мария Куцубеева
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