Футболист сборной России перешел в «Родину»

Нападающий Александр Юшин покинул «Урал» и перешел в московскую «Родину», сообщает пресс служба екатеринбургского футбольного клуба.

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Команда Первой лиги не уточнила срок контракта с 28 летним футболистом

В «Урале» Юшин провел два года, в составе команды сыграл 62 матча и забил 8 мячей. Ранее форвард выступал за нижнекамский «Нефтехимик», новомосковский «Химик», белорусскую «Белшину», армянский «Улисс».

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12 е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.