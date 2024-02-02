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«Бавария» рассматривала вариант с арендой Мудрика, но в итоге выбрала Сарагосу

Мюнхенская «Бавария» рассматривала вариант с арендой вингера «Челси» Михаила Мудрика, но решила досрочно забрать из «Гранады» Брайана Сарагосу. Об этом сообщает известный журналист издание The Athletic Дэвид Орнштейн.

«Бавария» рассматривала вариант с арендой Мудрика
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По информации источника, мюнхенцы искали замену травмированному Кингсли Коману, когда обратили внимание на Мудрика. В итоге руководство мюнхенского клуба договорилось с «Гранадой» о том, что зимой в Мюнхен поедет Брайан Сарагоса, о приобретении которого «Бавария» объявила ещё в декабре. Напомним, испанец должен был присоединиться к команде Томаса Тухеля только следующим летом.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «синих» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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