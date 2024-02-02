Юрген Клопп сообщил, что Нуньес получил травму в матче с «Челси»

«Я не знаю, доступен ли он вообще. За 20 минут до конца игры с «Челси» кто-то наступил ему на ногу. Дарвину было очень больно. Он снял бутсу только после игры, до этого просто не мог. Нуньес покидал стадион в защитном ботинке. Перелома нет, рентген чистый, но нога опухла. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клоппа Arsenal Buzz в социальной сети X (бывший Twitter).