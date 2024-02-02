Агент заявил, что полузащитник «Краснодара» может стать одноклубником Иньесты

«Я получил предложение от клуба из ОАЭ об аренде на пять месяцев с возможностью выкупа. Мы ждём одобрения от «Краснодара». Сам Ленини хочет поехать туда. Это клуб «Эмирейтс», где играет Иньеста», — сказал Пьеро Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.