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Агент Ленини заявил, что полузащитник «Краснодара» может стать одноклубником Иньесты

Футбольный агент Пьеро Фернандес, представляющий интересы Кевина Ленини из «Краснодара», рассказал, что его клиент может стать одноклубником Андреса Иньесты, присоединившись к команде «Эмирейтс» из ОАЭ.

Агент заявил, что полузащитник «Краснодара» может стать одноклубником Иньесты
© Чемпионат.com

«Я получил предложение от клуба из ОАЭ об аренде на пять месяцев с возможностью выкупа. Мы ждём одобрения от «Краснодара». Сам Ленини хочет поехать туда. Это клуб «Эмирейтс», где играет Иньеста», — сказал Пьеро Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини попал в сферу интересов клуба из ОАЭ. Сам футболист не хочет оставаться в «Краснодаре», и сторона игрока активно ищет варианты для продолжения карьеры.

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