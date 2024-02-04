Власти Гонконга потребовали объяснений из-за отсутствия Месси в матче «Интер Майами»

«Правительство и все футбольные болельщики крайне разочарованы тем, что Месси не играл в матче. Организатор должен дать пояснения всем футбольным фанатам.



Комитет по крупным спортивным мероприятиям может предпринять последующие действия в отношении организатора в соответствии с положениями и условиями [контракта], которые включают в себя сокращение суммы финансирования из-за того, что Месси не участвовал в матче», — говорится в заявлении правительства Гонконга.