Иран выбил Японию из Кубка Азии. Мохеби из "Ростова" забил с паса Азмуна

В четвертьфинальном матче Кубка Азии национальная команда Ирана оказалась сильнее сборной Японии. На гол японца Хидемасы Мориты ответил полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби. Ассистировал представителю РПЛ другой экс-игрок "Ростова" и "Зенита" - Сердар Азмун.