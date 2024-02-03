Иран выбил Японию из Кубка Азии. Мохеби из "Ростова" забил с паса Азмуна
В четвертьфинальном матче Кубка Азии национальная команда Ирана оказалась сильнее сборной Японии. На гол японца Хидемасы Мориты ответил полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби. Ассистировал представителю РПЛ другой экс-игрок "Ростова" и "Зенита" - Сердар Азмун.
На 90+6 минуте матча иранцы получили право на пенальти. Удар с 11-ти метров реализовал нападающий Алиреза Джаханбахш.
В полуфинале Кубка Азии сборная Ирана сыграет 7-го февраля с победителем пары Катар - Узбекистан.
3 февраля 2024, 14:30
Сборная Ирана 2:1 Сборная Японии
Голы: 55, Мохеби, 90+6, Джаханбахш (пенальти) - 28, Морита