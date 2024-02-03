Бразильский игрок «Ухты» Парадински признался в любви к России

«Мне нравится, как звучит моя фамилия по-русски. Я люблю Ухту, люблю страну, которая сейчас является моим домом. Очень хотел бы остаться в Суперлиге на долгие годы. Года два назад я зарегистрировался во „ВКонтакте“. Слежу за Суперлигой, у меня много друзей», — приводит слова Парадински «Тюменская арена».