«Интер» — «Ювентус», прогноз на матч Серии А 4 февраля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Туринцы на шаг ближе к скудетто.

4 февраля состоится матч 23-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.90. Шансы туринцев оцениваются в 4.95. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» 4 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Интер» — «Ювентус» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» (04.02.2024)

Игра 23-го тура Серии А «Интер» — «Ювентус» начнётся 4 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Нерадзурри» в минувшем матче в Серии А на выезде победили «Фиорентину» (1:0). Соперник больше владел мячом, а «Интер» отвечал опасными контратаками. В первом тайме Лаутаро Мартинес забил гол, который позволил подопечным Симоне Индзаги сосредоточиться на защите.

План «Интера» был хорош, но Николас Гонсалес упустил шанс восстановить паритет, не реализовав пенальти. Будь он точнее – и «змеи» попали бы в сложное положение.

У «Интера» отличная защита, которая в этом сезоне Серии А редко допускает грубые ошибки. Команда не оставляет без опеки нападающих соперника и поэтому пропустила меньше всех в этом розыгрыше чемпионата Италии — 10 мячей. Бенжамен Павар, Стефан де Врей и Маттео Дармиан наладили взаимопонимание и сыгрались.

В нападении отлично играет капитан «Интера» Лаутаро Мартинес. В текущем сезоне Серии А форвард забил 19 мячей и сделал две результативные передачи. Он лучший бомбардир первенства.

Подопечные Симоне Индзаги отлично проводят этот сезон. Команда находится на первом месте в турнирной таблице в Серии А, набрав 54 очка в 21 матче. Клуб выиграл 17 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Интер» провёл 10 игр, в которых одержал восемь побед.

В последних пяти встречах в Серии А «нерадзурри» показали отличный результат. Они победили «Лечче» (2:0), «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1) и «Фиорентину» (1:0), а матч с «Дженоа» (1:1) завершили вничью. Обращает на себя внимание реализация опасных моментов — забито 11 мячей на этом отрезке!

«Ювентус» в минувшем туре в Серии А неожиданно дома сыграл вничью с «Эмполи» (1:1). На результат оказало влияние удаление в первом тайме Аркадиуша Милика. Соперник почувствовал себя уверенно и сумел восстановить паритет. Напомним, счёт открыл Душан Влахович на 50-й минуте.

Подопечные Массимилиано Аллегри отлично выступили в последних пяти встречах в чемпионате Италии. Помимо ничейного результата в матче с «Эмполи», они победили «Рому» (1:0), «Салернитану» (2:1), «Сассуоло» (3:0) и «Лечче» (3:0). Оборона у туринцев работает без грубых ошибок — они пропустили всего два гола в этих играх.

«Ювентус» спокойно выдерживает гонку с «Интером» и занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка в 22 встречах. Подопечные Аллегри на выезде провели 11 матчей и одержали восемь побед.

Руководство «старой синьоры» усилило состав перед закрытием трансферного окна. Центральный полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас стал игроком «Ювентуса». «Бьянконери» арендовали 21-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Скорее всего, именно «Интер» и «Ювентус» разыграют скудетто в этом сезоне. Поэтому результат их очного матча очень важен, поскольку победитель получит серьёзное преимущество. «Нерадзурри» в каждом компоненте немного превосходят соперника, поэтому рассмотрим ставку на победу «змей» за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» 4 февраля 2024 года

Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам — это самая опасная связка нападающих в Серии А, а может, и в топ-5 европейских чемпионатов. Остановить их очень сложно. Хотя оборона «Ювентуса» в хорошем состоянии, но сдержать лидеров «Интера» не сможет. Мы предполагаем, что «нерадзурри» победят туринцев.