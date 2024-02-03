«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию», «Байер» победил «Дармштадт»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле победила менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 20 го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей забили Александар Павлович (45), Харри Кейн (70) и Маттейс де Лигт (86). У гостей отличился Нико Эльведи (35).

«Бавария» набрала 50 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Боруссия» с 21 очком идет на 13 й строчке. На первом месте идет «Байер» (52), который обыграл «Дармштадт» со счетом 2:0. Прямые трансляции матчей чемпионата Германии смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат Германии.