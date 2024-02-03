«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию», «Байер» победил «Дармштадт»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле победила менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 20 го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей забили Александар Павлович (45), Харри Кейн (70) и Маттейс де Лигт (86). У гостей отличился Нико Эльведи (35).
«Бавария» набрала 50 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Боруссия» с 21 очком идет на 13 й строчке. На первом месте идет «Байер» (52), который обыграл «Дармштадт» со счетом 2:0. Прямые трансляции матчей чемпионата Германии смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат Германии.
2023-24. Тур 20 «Бавария» (Мюнхен) — «Боруссия»
(Менхенгладбах) — 3:1 (1:1) Голы: Павлович, 45. Кейн, 70. де Лигт, 86. — Эльведи, 35.
«Дармштадт» (Дармштадт) — «Байер» (Леверкузен) — 0:2 (0:1) Голы: Телла, 33, 52.