Кот-д'Ивуар вырвал победу над Мали на 122-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Африки

Сборная Мали в дополнительное время уступила Кот-д'Ивуару в четвертьфинале Кубка Африки (1:1, 0:1). Полузащитник Адама Траоре не сумел реализовать пенальти на 16-й минуте матча. На 43-й минуте ивуарийцы остались в миньшинстве после удаления защитника Одилона Коссуну. И малийцы все же открыли счет после того, как форвард Нене Доржеле забил на 71-й минуте.