Кот-д'Ивуар вырвал победу над Мали на 122-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Африки

Кот-д'Ивуар в меньшинстве вырвал победу над Мали на 122-й минуте и вышел в полуфинал Кубка Африки
Сборная Мали в дополнительное время уступила Кот-д'Ивуару в четвертьфинале Кубка Африки (1:1, 0:1). Полузащитник Адама Траоре не сумел реализовать пенальти на 16-й минуте матча. На 43-й минуте ивуарийцы остались в миньшинстве после удаления защитника Одилона Коссуну. И малийцы все же открыли счет после того, как форвард Нене Доржеле забил на 71-й минуте.
Однако вингер Симон Адингра сравнял счет на 90-й минуте и перевел встречу в дополнительное время. Хозяева турнира забили победный мяч на 122-й минуте благодаря точному удару нападающего Умара Диаките и прошли в следующую стадию.
Кубок Африки 1/4 финала
Голы: Доржеле, 71 - Адингра, 90, Диаките, 120+2.