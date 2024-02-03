"Милан" в гостях вырвал победу у "Фрозиноне", уступая в счете до 72-й минуты
"Милан" в гостях одолел "Фрозиноне" в матче 23-го тура чемпионата Италии (3:2). Нападающий Оливье Жиру отметился забитым мячом и вывел миланцев вперед на 17-й минуте матча.
Однако уже через семь минут счет вновь стал равным - хавбек Матиас Соуле был точен с пенальти. На 65-й минуте хозяева вырвались вперед благодаря точному удару полузащитника Луки Маццители, но вновь не сумели удержать преимущество. На 72-й минуте отличился защитник Маттео Габбиа, а точку в игре поставил форвард гостей Лука Йович.
Чемпионат Италии 23 тур
Голы: Соуле, 24 (пен), Маццителли, 65 - Жиру, 17, Габбия, 72, Йович, 81.
"Фрозиноне": Турати, Романьоли, Околи, Брешианини (Рейньер, 86), Маццителли (Ибрагимович, 85), Харруи (Лирола, 77), Барренечеа, Джелли, Сек (Валери, 77), Соуле, Кайо Жорже (Шеддира, 77).
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 86), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик (Окафор, 62), Пулишич (Йович, 80), Адли, Рейндерс (Беннасер, 62), Рафаэл Леау, Жиру (Муса, 86).
Предупреждения: Лофтус-Чик, 43, Рейндерс, 48, Харруи, 56.