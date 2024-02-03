"Милан" в гостях вырвал победу у "Фрозиноне", уступая в счете до 72-й минуты

"Милан" в гостях одолел "Фрозиноне" в матче 23-го тура чемпионата Италии (3:2). Нападающий Оливье Жиру отметился забитым мячом и вывел миланцев вперед на 17-й минуте матча.

Однако уже через семь минут счет вновь стал равным - хавбек Матиас Соуле был точен с пенальти. На 65-й минуте хозяева вырвались вперед благодаря точному удару полузащитника Луки Маццители, но вновь не сумели удержать преимущество. На 72-й минуте отличился защитник Маттео Габбиа, а точку в игре поставил форвард гостей Лука Йович.