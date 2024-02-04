Умер последний участник финала ЧМ-1958 Курт Хамрин.

Хамрин оставался последним участником финального матча чемпионата мира 1958 года с Бразилией (2:5), дожившим до этого дня. Из сборной Швеции того состава в живых остался только Уве Ульссон, не игравший в финале.

Хамрин выступал за АИК, «Ювентус», «Падову», «Фиорентину», «Милан», Наполи» и «Стокгольм». Он делит первое место по голам за «Фиорентину» с Габриэлем Батистутой (по 203 мяча во всех турнирах). Кроме того, Хамрин занимает 9-е место среди бомбардиров Серии А со 190 голами.