В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по трансферу Помазуна

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чём и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы. Но, повторюсь, до нас они пока не доходили, поэтому на данном этапе вопросы об интересе к футболисту не к ЦСКА», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.